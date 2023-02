Costacurta: «Crisi Milan? È una questione di testa». Ecco le parole dell’ex difensore rossonero sulla sua ex squadra

Intervenuto a Sky Sport, Alessandro Costacurta ha parlato del momento no del Milan e di una sua eventuale ripresa.

Ecco le sue parole: «È una questione di testa, ci sono passato con una squadra che ha vinto il campionato da non favorita. L’anno dopo qualcosa non andava, ma era nella testa. Abbiamo pensato di essere la squadra più forte d’Italia, ma ti può andar bene per 6-7 mesi…»