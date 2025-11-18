Cosmin Contra esalta il lavoro di Allegri con il Milan! E sul derby… Le parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

L’avvicinarsi del Derby della Madonnina accende il dibattito tra gli addetti ai lavori e le vecchie glorie. Cosmin Contra, ex terzino rumeno che ha vestito la maglia Rossonera, ha analizzato il cruciale scontro di domenica tra Milan e Inter in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, esprimendo il suo parere sul potenziale scudetto e sulle gerarchie in campo.

Un Sapore di Tricolore che Mancava

Contra ha esordito definendo l’incontro come un vero e proprio “Derby da Scudetto“, una dinamica che, a suo avviso, rende la competizione affascinante: “La classifica dice questo e credo che le due milanesi possano lottare per il Tricolorefino alla fine. È un po’ che non succede e lo trovo affascinante“.

Nonostante la sua amicizia con l’allenatore nerazzurro Cristi Chivu, il cuore di Contra non ha dubbi su chi sostenere: “Per chi tiferò? Tifo sempre per le mie ex squadre e dunque per il Milan. Chivu mi perdonerà”, ha affermato con un sorriso.

L’Analisi Tattica: Allegri Riporta il Diavolo in Alto

L’ex difensore ha analizzato le due compagini, sottolineando la stabilità e la forza dell’Inter di Chivu: “L’Inter è una squadra forte, che è insieme da anni ed è arrivata due volte in finale di Champions League“.

Tuttavia, l’elogio più significativo è andato al Diavolo: “Il Milan ha cambiato parecchio recentemente, ma Allegri si è dimostrato un grande allenatore e i risultati finora ottenuti lo dimostrano: ha riportato il club in alto, dove merita di stare”. Il tecnico toscano Massimiliano Allegri, richiamato per guidare la squadra, è dunque ritenuto la chiave di volta per la rinnovata competitività dei Rossoneri.

Pressioni e Favoriti: I Nerazzurri Hanno di Più da Perdere

Per quanto riguarda i favoriti, Contra ha ribadito la classica formula dei derby: “Nei derby non ci sono favoriti”. Nonostante l’Inter sia in vantaggio in classifica, potrebbero essere proprio i Nerazzurri a sentire maggiormente la pressione, in quanto “giocheranno in casa, avranno più pressioni perché vogliono evitare il sorpasso e perché non battono i Rossoneri da cinque incontri”. Un dato statistico che avvantaggia psicologicamente il Milan.

In questo periodo cruciale, ogni mossa di mercato e ogni vittoria sono vitali. Il nuovo Direttore Sportivo del club di via Aldo Rossi, l’ex dirigente albanese Igli Tare, sta lavorando alacremente per garantire che Allegri abbia a disposizione tutti gli strumenti per mantenere alta la squadra e lottare per il titolo.