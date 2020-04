Corsport: “La Bundesliga è pronta. In campo senza le mascherine”

Corsport, in taglio basso della prima pagina un occhio al calcio estero, sopratutto a quello tedesco, pronto alla riprese senza mascherine

Corsport, in taglio basso della prima pagina un occhio al calcio estero, sopratutto a quello tedesco, pronto alla riprese senza mascherine. Intanto in Olanda si chiude ma non è finita qui, dato che l’Utrecht ha annunciato per prima il ricorso.

SENZA MASCHERINE- “La Bundesliga è pronta. In campo senza le mascherine. In Germania il ministro del lavoro sconfessa il parere dei suoi tecnici: improponibili per le partite”.