Corsport: “Il Milan richiama gli stranieri. Quarantena e visite entro giovedì

Corsport, il Milan corre verso il raduno ufficiale che avverrà nei prossimi giorni, intanto entro giovedì prossimo tutte le visite mediche con annesse due settimane di isolamento.

ISOLATI PER DUE SETTIMANE- Dunque Ibrahimovic, Kjaer, Begovic, Calhanoglu, Leao, Rebic, Paquetà e Kessie dovranno rientrare entro metà della prossima settimana e poi saranno obbligati all’isolamento per due settimane. Il centro sportivo Milanello rimarrà l’unica struttura di riferimento per il club essendo dotato di campi, palestre e alloggi per giocatori e dipendenti.