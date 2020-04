Intervistato in esclusiva ai nostri microfoni, Paolo Bargiggia ha detto la sua riguardo la situazione Ibrahimovic

Paolo Bargiggia, noto giornalista e volto televisivo, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva ai nostri microfoni. Tra le varie tematiche trattate, vi citiamo ora quella riguardante Zlatan Ibrahimovic. Queste le parole riguardanti la situazione tra il Milan e lo svedese:

«Con Ibrahimovic a livello mediatico ci siamo spinti troppo avanti, promuovendo l’equazione automatica: via Boban via Ibra. Devo dire che poi si è capito che chi lo scriveva era spinto da informazioni un po’ di parte. E’ chiaro che Ibra è uno che decide con la sua testa e può fare qualsiasi cosa. Se il Milan volesse continuare il rapporto dovrebbero ridiscutere l’impegno economico preso in inverno e quindi il rinnovo. Adesso i rossoneri però faranno ulteriori calcoli sul tetto salariale e non credo che troveranno in Ibra un’eccezione per sforare. Ricordiamoci che il Milan è una delle realtà più fragili e indecifrabili in tal senso».