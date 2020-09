Corsport: “”Calcio e regioni si ribellano e il governo apre gli stadi”

Corsport, in cima alla prima pagina odierna la decisione da parte del governo di aprire gli stadi a 1000 persone non senza polemiche

Corsport, in cima alla prima pagina odierna la decisione da parte del governo di aprire gli stadi a 1000 persone non senza polemiche, per via delle incongruenze.

LA RIAPERTURA DELLE POLEMICHE-“Calcio e regioni si ribellano e il governo apre gli stadi. Vertice con i governatori. Subito mille spettatori e dall’8 ottobre il 30% della capienza. Juve pronta. La lega attacca Spadafora”.