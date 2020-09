Corsera- Tonali, per la firma ci sarà ancora da attendere qualche giorno

Corsera, Tonali è ancora in quarantena precauzionale causa Covid, per la firma sul contratto ci sarà ancora da attendere qualche giorno

ANCORA QUALCHE GIORNO- Trattativa con il Brescia non in discussione ma ora per la firma ma, come riporta il quotidiano, sarà necessario attendere qualche giorno: il giocatore è ancora in quarantena precauzionale, dovrà prima sostenere le visite mediche, poi la firma che a questo punto avverrà la prossima settimana.