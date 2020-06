Corsera- Recupero lampo per Ibra. Allenamento in gruppo senza problemi

Corsera, domani c’è Milan-Roma, Ibra sarà presente in panchina, ponto a dar man forte in caso di necessità ma non solo. Deciderà Pioli

Corsera, domani c’è Milan-Roma, Ibra sarà presente in panchina, ponto a dar man forte in caso di necessità ma non solo. Deciderà Pioli.

LAVORO IN GRUPPO- Secondo quotidiano, Ibra andrà in panchina, pronto a subentrare. Un mese esatto è passato dall’infortunio, ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo, un’intera seduta senza alcun dolore. Con un recupero lampo, domani, come detto, andrà in panchina, il rientro era previsto per metà luglio.