CorSera- Rebic, il prezzo sale. Urge sistemare la posizione economica

CorSera, Mercoledì 19 Febbraio, si parla di Rebic all’interno, il prezzo sale, la questione riscatto inizia a farsi complicata

CorSera, il Milan sale in classifica anche grazie a Rebic che segna e si rivela addirittura decisivo dopo un avvio di stagione anonimo, tanto da tornare sul mercato già dal mese di Gennaio. Anche in questo caso l’arrivo di Ibra ha cambiato le cose.

FISSARE PREZZO DEFINITIVO- Come riporta il quotidiano, la sua valutazione ad Agosto era intorno ai 25 milioni di euro, ora è salita 40. Al momento non esiste nessuna somma pattuita per il riscatto del cartellino, il che non è ovviamente una cosa positiva per il Milan dato che l’Eintracht potrebbe tranquillamente fare il prezzo, a seconda del mercato. Boban è al lavoro per provare ad inserire un diritto di riscatto.