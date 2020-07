Corsera- Rebic, il Milan lo vuole a titolo definitivo. Contatti avviati

Corsera, la questione Rebic non per quanto riguarda il campo ma per tutto ciò che concerne il riscatto dall’Eintracht Francoforte

A TITOLO DEFINITIVO- Il quotidiano questa mattina a pag. 52 parla espressamente di riscatto voluto dal Milan, situazione per la quale sarebbero già stati avviati i contatti con l’agente Ramadani, date le buone intenzioni del giocatore. Operazione da concludere entro la scadenza del prestito biennale (2021) ma già in estate si potrebbe chiudere per 25/30 milioni di euro.

INGAGGIO- Al momento Rebic percepisce un netto di 3 milioni di euro, il riscatto potrebbe indurre il giocatore a chiedere un adeguamento in positivo ma le nuove direttive rossonere sul tetto ingaggi potrebbero invece puntare al ribasso.