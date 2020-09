Corsera, Milenkovic, l’offerta del Milan non andrà oltre un certo limite nonostante la necessità di arrivare ad un centrale garanzia

Corsera, Milenkovic, l’offerta del Milan non andrà oltre un certo limite nonostante la necessità di arrivare ad un centrale garanzia.

IL PIANO- Come riporta il quotidiano questa mattina, il piano del Milan per arrivare a Milenkovic appare chiaro: chiudere la cessione di Paquetà per 23-25 milioni, in modo da girare quel credito alla Fiorentina. Attenzione al contratto in scadenza tra due anni, motivo che impone al Milan una decisione interna: non più di 25-27 milioni di euro.