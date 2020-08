Corsera, in settimana Brahim Diaz al Milan, i dettagli di un’operazione che vede la collaborazione di alcuni capisaldi della squadra

A BREVE- Secondo il quotidiano, in settimana il giocatore sbarcherà in prestito secco dal Real Madrid. Per convincere il giovane trequartista spagnolo sono state molto importanti le chiamate di Theo Hernandez, suo ex compagno di squadra nel Real, oltre che al grande interesse di Maldini.