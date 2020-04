Corsera- Ibra si allena in diretta web con l’Hammarby

Corsera, Ibrahimovic è ancora in Svezia con il permesso del Milan, questa mattina si allenerà con l’Hammarby in diretta streaming

Corsera, Ibrahimovic è ancora in Svezia con il permesso del Milan e non tornerà fino a data certa della ripresa allenamenti. Il quotidiano riferisce che questa mattina Ibra si allenerà con l’Hammarby in diretta streaming e sarà possibile seguirlo.

ALLENAMENTO IN DIRETTA- Il campione rossonero, come riportato dal Corriere, questa mattina dalle ore 10 si allenerà in diretta streaming. Possibile seguirlo sul sito www.dplay.se.