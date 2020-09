Corsera- Appesi ad Ibra. Zlatan gioca, manca un vice

Corsera, domani si comincia con l’Europa League con il Milan che partirà oggi per Dublino, ci sarà anche Ibra ma senza un vice

IBRA C’È- L’Europa League è il primo tema trattato nell’edizione odierna del Corriere, domani si comincia con il Milan che oggi partirà per Dublino per affrontare i campioni locali dello Shamrock Rovers. Gara secca, chi vince accede ai play-off: “Appesi a Ibra”. E ancora: “Domani il debutto in Europa in una gara già decisiva per gli obiettivi del Milan. Zlatan gioca, manca un vice”.