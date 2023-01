Corsa scudetto, De Marchi: «Senza il Mondiale...»

Marco De Marchi, ex calciatore e procuratore, ha analizzato la corsa scudetto dopo il ritorno dalla sosta Mondiale: le sue parole

Intervenuto a TMW Radio, Marco De Marchi ha parlato così della lotta scudetto:

«Io avevo il dubbio di capire e ancora lo ho di come le squadre avrebbero approcciato al campionato. Io sono dell’idea che se non ci fosse stato il Mondiale il Napoli sarebbe ancora più staccato. Posso dire questo perché gli azzurri avevano trovato una squadra perfetta. Fermarsi per un mese e mezzo può far cambiare qualcosa, come lo abbiamo visto contro l’Inter. Hanno avuto, comunque, la forza e la fortuna di vincere contro la Sampdoria. La Juventus, invece, zitta zitta è arrivata seconda. Mi aspetto una partita combattuta. Ai bianconeri bisogna stare sempre attenti per antonomasia perché non muoiono mai».