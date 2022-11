Corsa Scudetto, Bagni: «Milan unica rivale del Napoli»

Salvatore Bagni, ex attaccante del Napoli, parla così della corsa Scudetto e del duello tra partenopei e Milan

«Il Milan è la rivale più pericolosa, perché è quella più vicina tenendo presenti i distacchi enormi di Juventus e Inter. Premesso che conservare sei punti di vantaggio sarebbe già tanto, un ulteriore allungo è possibile. E comunque se non avvenisse ora accadrebbe dopo perché per me il vantaggio del Napoli rispetto alle inseguitrici è destinato ad aumentare.»