Corsa Champions League: attenta Juve, Italiano e Mou non scherzano

Si infiamma la volata per conquistare un posto in Champions League: la Juve incalzata da Roma e Fiorentina

(di Sandro Dall’Agnol) – Appena un paio di settimane fa, prima del derby d’Italia con l’Inter, si vaneggiava ancora di remuntada Juve, con in cassaforte il pass per la Champions League e la pazza idea di infilare tutti di rincorsa nella lotta per lo Scudetto.

Solita italica perversione di voler etichettare tutto troppo in fretta, senza fare i conti con la realtà. Che all’alba della domenica di Pasqua risveglia di soprassalto i cuori bianconeri, non più così sicuri e baldanzosi. Galeotto il pareggio arraffato in pieno recupero contro un Bologna eroico nei dieci minuti conclusivi.

Al netto dell’ennesimo discusso e discutibile episodio arbitrale, non è stata vera Juve. O meglio, è stata una squadra sulla falsariga di quel che aveva proposto nei primi mesi di campionato. Lenta, senza troppe idee e colpita con merito dai felsinei. Che poi si sono fatti del male da soli (vero, Medel?), costringendosi alle barricate senza se e senza ma in 9 contro 11.