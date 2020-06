Corriere Sport: Ibrahimovic resterà in Italia per curarsi

Corriere Sport: venerdì 5 giugno, Zlatan Ibrahimovic resterà in Italia per curarsi dopo l’infortunio rimediato in allenamento, niente Svezia

Niente ritorno in Svezia per Zlatan Ibrahimovic. La sua cura, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport proseguirà in Italia. L’ex Manchester Utd ha riportato una lesione al soleo del polpaccio destro. Tale infortunio lo costringerà a restare fuori per un po’ di tempo.

Il suo totale recupero sarebbe previsto per la sfida alla Juventus in quel di San Siro in campionato.