Corriere dello Sport: «Skriniar-Giroud è rigore, Lautaro arancione acceso». L’analisi dei due episodi da moviola

Il Corriere dello Sport si pronuncia così sul contatto Skriniar-Giroud e su quello Lautaro-Maignan. Voto 5 per l’arbitro Mariani e il Var Irrati.

«Skriniar da dietro abbraccia Giroud (che di suo cerca l’appoggio sull’avversario), la spinta è decisa, forse anche troppo, tanto che il francese finisce a terra in avanti (dunque in direzione di spinta): un fallo da campo, sicuramente (Mariani sembra in controllo e non fischia), ma che coinvolge direttamente il VAR, rimasto per la seconda notte di fila silenzioso. Il giallo a Lautaro: piede diretto sul polso del portiere, è arancione acceso».