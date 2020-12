Corriere dello Sport: «Milan a Praga, Pioli opta per il turnover»

Corriere dello Sport: questa sera il Milan di Pioli affronterà lo Sparta Praga nel match valido per la sesta giornata di Europa League

«Milan a Praga, Pioli opta per il turnover» – è questo il titolo in prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport. I rossoneri alle ore 21:00, saranno ospiti dello Sparta Praga.

Il Diavolo è già qualificato ai sedicesimi di finale e a questo punto Pioli opta per il turnover, per far riposare i titolarissimi in vista del match contro il Parma in campionato. Spazio ai talenti Hauge e Colombo, oltre a Duarte e Conti.