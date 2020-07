Corriere dello sport: “E Duvan goal non basta a Gasp”

Corriere sport, l’Atalanta fatica visibilmente a Verona, la squadra di Juric chiude bene tutti gli spazi senza particolari apprensioni

DUVAN NON BASTA- “E Duvan goal non basta a Gasp”. Titola così il Corriere in merito alla corsa scudetto, nonostante il tecnico dell’Atalanta non ne voglia sentire parlare. Verona porterà sicuramente a delle riflessioni, quel che è certo ormai è la prossima Champions League.