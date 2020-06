Corriere dello sport, Chiellini: «Non fermateci più. Ho Ibra nel cuore»

Corriere sport, al centro della prima pagina odierna le parole di Chiellini con una nota nostalgica nei confronti di Ibrahimovic

CHIELLINI NOSTALGICO- «Non fermateci più». Titola così il Corriere in merito alle parole del difensore bianconero, poi l’aggiunta: «Giovanissimo, per guadagnare il rispetto della squadra non mollavo mai. Zlatan il mio apprendistato, nelle sfide con lui ho dato il meglio. Lo aspetto il 7 luglio. La quarantena a questo punto va eliminata».