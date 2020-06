Corriere della sera- Ibrahimovic, panchina contro la Spal

Corriere sera, assente contro la Roma, Ibra potrebbe andare in panchina contro la Spal mercoledì sera, gara in esterna per il turno numero 29

Corriere della sera, assente contro la Roma, Ibra potrebbe andare in panchina contro la Spal mercoledì sera, gara in esterna per il turno numero 29.

IN PANCHINA A FERRARA- come riporta l’edizione del Corriere della Sera in edicola questa stamattina, l’attaccante svedese partirà dalla panchina per poi eventualmente subentrare ma solo se Pioli lo riterrà opportuno e strettamente necessario.