Coronavirus, Presidente Nizza: “La mia idea per chiudere la stagione…”

Coronavirus, Il Presidente del Nizza Rivere ha proposto una soluzione che potrebbe riguardare anche l’Italia per concludere la stagione

Arriva dalla Francia, precisamente da Nizza, un’idea plausibile per far sì che possano concludersi i campionati nazionali per ovviare lo stop forzato causa pandemia Coronavirus. Ecco le dichiarazioni del Presidente Jean Pierre Rivere:

«Io suggerisco di prendere tutto il tempo che ci serve per terminare la stagione in corso, in ottobre o novembre, e iniziare la stagione successiva a febbraio. Ci fermiamo a giugno per gli Europei e poi riprendiamo per terminare di nuovo a ottobre. Nel 2022, faremo una breve pausa in agosto e poi ripetiamo questa formula per giocare con calma alla Coppa del Mondo».

Scopriremo presto se, queste dichiarazioni, passeranno inosservate o verranno condivise anche in Italia, dove la questione appare ancora lontana dal trovare una soluzione che accontenti tutti.