Coronavirus, Elliott aveva previsto la crisi. I conti del trimestre sono salvi

Coronavirus, una crisi che non risparmia nessuno di questi tempi, se non chi è riuscito a prevedere il tutto con Singer ed il fondo Elliott.

APPROVVIGIONAMENTI PROVVIDENZIALI- Secondo quanto riportato da il Sole 24 ore, Paul Singer del fondo Elliott, già all’inizio di febbraio, quando ancora in Europa e negli Stati Uniti l’emergenza era solo paventata come ipotesi possibile ma non reale, aveva “ordinato” ai suoi 473 collaboratori sparsi tra New York, Londra, Hong Kong e Tokyo di far approvvigionamenti di acqua, cibo e medicine onde poi evitare i luoghi pubblici e di attrezzarsi per non uscire di casa per almeno un mese, dato che il virus era già in circolazione tra soggetti asintomatici.