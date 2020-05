Coronavirus, anche la Premier vuole ripartire: si attende l’ok dal Governo

Emergenza Coronavirus: anche la Premier League ha espresso la volontà di ripartire e portare a termine il campionato

Sono settimane di colloquio e confronto ininterrotto tra le varie Federazioni calcistiche e gli organi governativi delle rispettive nazioni. L’obiettivo quasi unanime, fatta eccezione per la Ligue 1 che ha già annunciato lo stop definitivo, è quello di riprendere i campionati e portarli a termine. Nella giornata di oggi i club di Premier League si sono riuniti virtualmente per provare a trovare una soluzione.

Nessun esito concreto, ma è stata ribadita la ferma volontà di riprendere il campionato. Dal comunicato si legge inoltre come però si aspettino indicazioni precise da parte del Governo, unico ente autorizzato a dare il via libera definitivo. In tal senso è stata formata una task force speciale per la ripresa dello sport professionistico.