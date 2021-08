Corona Milan: leggera distanza tra domanda e offerta, i dettagli

Corona continua a rimanere un obiettivo del Milan che offre 10 milioni per il cartellino, il Porto ne chiede 13

Si continua a trattare. Tra i rinforzi che il Milan sta valutando per il proprio reparto offensivo c’è Jesus Corona del Porto. Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport visto che il giocatore messicano va in scadenza il prossimo anno sarebbe disposto a offrire non oltre 10 milioni.

Il Porto ha però idee diverse e vorrebbe incassare almeno 13 milioni dall’eventuale cessione, anche perché dovrà versare al Twente il 40% della cifra incassata. Si continua a trattare ma nel frattempo il Milan valtuta anche altri giocatori come Messias del Crotone e Faivre del Brest.