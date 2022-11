Cordone a La7: «Ecco quando è arrivata la svolta»

Davide Cordone, vice di Ganz, ha parlato a La7 nel post partita di Fiorentina Milan Femminile. Ecco che cosa ha detto

«La partita contro la Juve ci ha dato forza, poi purtroppo per tanti demeriti nostri non siamo riusciti a portare a casa quello che dovevamo con tuto il rispetto per Pomigliano e Como. Dobbiamo fare mea culpa per quelle occasioni gettate al vento, la classifica sarebbe diversa. Fa parte del passato, dobbiamo guardare al futuro dobiamo fare meglio di quanto fatto nel girone d’andata e cercare di accorciare la classifica e scalare posizioni».

USCIRE DALLE DIFFICOLTA’ – «È stato difficile si però mister Ganz arriva da un passato da calciatore che ha vissuto in tante piazze importanti, anche io ho fatto il mio percorso, in queste difficoltà quello che puoi fare è continuare a lavorare e avere il supporto della società, la abbiamo avuta e soprattutto abbiamo avuto la consapevolezza che la squadra e il gruppo vuole seguire quello che gli viene dato durante la settimana»