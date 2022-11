Cordoba: «Shevchenko attaccante incredibile, Ronaldo…»

Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell’Inter, ha elogiato l’ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko: le sue dichiarazioni

Intervistato da Affari Italiani, Ivan Ramiro Cordoba ha parlato così di Andriy Shevchenko:

«Ronaldo. Perché l’ho avuto come compagno di squadra, ma prima ancora da avversario in Nazionale e dopo di nuovo contro quando andò al Milan. Ma dopo di lui in quel periodo c’erano degli attaccanti incredibili, Shevchenko è uno di loro. Contro di lui ho giocato più volte, tanti derby Inter-Milan di fronte. Sheva era un attaccante molto completo: destro, sinistro, colpo di testa, dribbling».