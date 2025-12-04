Coppa Italia, Lazio e Milan si giocano un posto ai quarti: chi sarà l’avversaria?

Coppa Italia, chi vincerà tra Lazio e Milan passera ai quarti di finale del torneo. Alle 18:00 si decreterà l’avversaria del prossimo turno

La Coppa Italia entra nel vivo e il tabellone degli ottavi di finale è pronto a definire i quarti con una giornata ricca di sfide decisive. Il primo fischio d’inizio del pomeriggio è fissato per le ore 18:00, quando lo Stadio Renato Dall’Ara ospiterà un incontro denso di rivalità regionali e storia: Bologna-Parma.

Questa partita, valida per l’accesso ai quarti, mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma con la stessa voglia di proseguire il cammino nel trofeo nazionale. Il Bologna, guidato dal suo tecnico che predilige un gioco offensivo, cercherà di sfruttare il fattore campo per superare un Parma. La gara è secca, senza appello, il che la rende imprevedibile e combattuta fin dal primo minuto. Chi uscirà vincitore dal Dall’Ara conquisterà un prestigioso posto tra le migliori otto del torneo.

L’Attesa per la Sfida Regina: Lazio contro il Diavolo

Il premio per la squadra che vincerà il match tra Bologna e Parma è un quarto di finale di altissimo livello. Il vincitore affronterà infatti la qualificata che uscirà dalla sfida serale, il vero “big match” della giornata: Lazio contro Milan.

Questa attesa partita è in programma alle ore 21:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma. Da una parte ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri, l’allenatore che imposta il suo calcio su schemi precisi e un possesso palla ragionato. Dall’altra, il Milan di Massimiliano Allegri, il tecnico che vanta il maggior numero di Coppe Italia vinte in panchina, pronto a schierare i suoi rossoneri per inseguire un obiettivo stagionale primario.

Il duello tra il Diavolo e i biancocelesti promette scintille e rappresenta la classica sfida dal pronostico incerto, con la qualificazione in palio in un unico, drammatico incontro. La vincente tra Lazio e Milan, in base al risultato di Bologna-Parma, saprà immediatamente chi dovrà affrontare nella fase successiva della Coppa Italia, un dettaglio che aggiunge pressione e strategia alla preparazione delle squadre.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.