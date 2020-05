Coppa Italia, Milan decimato in vista della sfida contro la Juventus

Coppa Italia, saranno ben tre gli squalificati rossoneri per la semifinale (in programma tra il 13 e il 18 giugno) contro la Juventus

La ripresa della Coppa Italia, tra il 13 e il 18 giugno, con la messa in scena delle semifinali di ritorno ha suscitato non poche polemiche tra tre dei quattro club coinvolti. Il Milan però, a prescindere dalla data, sarà chiamato ad una vera e propria impresa allo Stadium dove, oltre a recuperare il vantaggio del gol in trasferta ottenuto dalla Juventus nel 1-1 di San Siro, giocherà con una squadra decimata.

Sono infatti tre gli elementi squalificati per la semifinale di ritorno: Zlatan Ibrahimovic, che comunque non avrebbe preso parte alla gara perché infortunato, Samu Castillejo e Theo Hernandez. Una vera e propria gatta da pelare per Stefano Pioli che dovrà valutare attentamente la formazione da schierare in campo.