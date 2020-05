Serie A, ecco quante e quali partite salterà Zlatan Ibrahimovic

La ripresa del campionato impone di calcolare i tempi dl recupero dagli infortuni. Ecco quando dovrebbe rientrare Zlatan Ibrahimovic

L’infortunio accorso a Zlatan Ibrahimovic è fortunatamente meno grave del previsto, il tendine d’Achille è totalmente integro, ma la lesione al muscolo soleo del polpaccio imporrà circa un mese e mezzo di stop per il centravanti svedese che ora, attualmente in Svezia, può fare i calcoli su quando e contro chi rientrerà.

Se, come confermato, si riprenderà il 20 giugno con Lecce-Milan, Ibra non ci sarà; stesso discorso anche per la giornata successiva che vedrà il Milan impegnato a San Siro contro la Roma nella data, approssimativa, del 28 giugno. Il rientro di Zlatan Ibrahimovic in campo potrebbe dunque avvenire in una delle due gare successive contro la Spal a Ferrara o contro la Lazio, sempre in trasferta nei primi giorni di luglio.