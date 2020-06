Coppa Italia: il Milan deve fare come nel 2012

L’ultimo precedente di una semifinale di ritorno in casa della Juve è del 2012 e il Milan, nei 90′, vinse con un 1-2 che stavolta basterebbe

In molti fanno finta di non ricordare o direttamente negano, che la prima squadra a violare l’Allianz Stadium fu il Milan proprio in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia nel 2012.

Fu un successo per 1-2 nei 90′ con i bianconeri che trovarono il gol qualificazione con Vucinic solo nei tempi supplementari. Venerdì sera, invece, l’1-2 basterebbe per accedere alla finale ed i marcatori di quella partita possono far ben sperare: Mesbah e Maxi Lopez.