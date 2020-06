Opta Italia elenca alcune statistiche interessanti riguardo la prossima sfida di coppa Italia tra Juventus e Milan

Opta Italia fornisce alcuni numeri interessanti riguardo alla sfida valevole la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan in programma il prossimo 12 giugno: L’imbattibilità casalinga della Juventus contro il Milan in Coppa Italia che dura dal 1985, ma attenzione ad Ante Rebic che ha già infilato Buffon nella gara d’andata e ha realizzato il 40% dei gol del Milan nel 2020.

La Juventus ha vinto tutte le ultime 10 partite casalinghe in Coppa Italia: è già striscia record per i bianconeri, che non erano mai andati oltre quota otto in precedenza.

Nelle otto occasioni in cui il Milan ha pareggiato la semifinale di andata in casa in Coppa Italia, cinque volte è stato eliminato e tre volte ha passato il turno, inclusa l’occasione più recente, contro la Lazio nel 2018.

Il Milan ha vinto una semifinale di ritorno in trasferta soltanto nel 1990 (3-1 contro il Napoli); da allora, per i rossoneri quattro pareggi e sei sconfitte.

La Juventus non pareggiava una semifinale di andata di Coppa Italia in trasferta dal 1993: nelle tre occasioni precedenti, i bianconeri hanno passato il turno due volte, venendo eliminati proprio nella più recente contro il Torino.