Coppa Italia, Atalanta ai quarti di finale. In campo il Napoli: il tabellone. Segui le ultimissime sui rossoneri

Con la netta vittoria dell’Atalanta sul Genoa si chiude un’altra giornata ricca di emozioni negli Ottavi di Finale di Coppa Italia. La competizione entra sempre più nel vivo, definendo il quadro delle squadre che si contenderanno il prestigioso trofeo nazionale. La Juventus e la Dea sono le prime qualificate, ma l’attenzione è ora puntata sulle sfide ancora da disputare, in particolare quella che vedrà impegnato il Milan.

I Primi Verdetti: Bianconeri e Bergamaschi in Vantaggio

Il turno si è aperto martedì 2 dicembre 2025 con la vittoria convincente della Juventus di 2-0 sull’Udinese, un successo che ha garantito ai bianconeri l’accesso ai quarti di finale.

Mercoledì 3 dicembre 2025 è stata la volta dell’Atalanta, la formazione bergamasca nota per il suo gioco offensivo e spettacolare, che ha dominato il Genoa con un sonoro 4-0, confermando il suo ruolo di mina vagante nella competizione.

Questi risultati hanno acceso i riflettori sul resto del programma, che promette altrettanta intensità:

Data Ora Partita Risultato Mar 2 Dic 2025 21:00 Juventus-Udinese 2-0 Mer 3 Dic 2025 15:00 Atalanta-Genoa 4-0 Mer 3 Dic 2025 18:00 Napoli-Cagliari – Mer 3 Dic 2025 21:00 Inter-Venezia –

Lazio-Milan: L’Attesa Sale per la Gara Secca

Tutta l’attenzione è ora rivolta alle sfide in programma per giovedì 4 dicembre 2025, che interessano direttamente il Milan. Prima del big match, si disputerà un derby emiliano molto sentito tra Bologna e Parma alle 18:00.

Il clou della giornata è però fissato per le 21:00 con Lazio-Milan. Il Diavolo, guidato in panchina da Massimiliano Allegri, il pragmatico tecnico livornese, e forte della pianificazione strategica del nuovo DS Igli Tare, l’abile stratega albanese, affronta i biancocelesti in una gara secca all’Olimpico. La vincitrice di questo scontro affronterà ai quarti chi avrà la meglio tra Bologna e Parma.

Il tabellone si completerà solo a gennaio con la sfida tra Roma e Torino il 13 gennaio 2025. La Coppa Italia è ufficialmente nel vivo e il Milan è chiamato a non fallire l’esordio per alimentare le proprie ambizioni di vittoria.

