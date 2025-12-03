Coppa d’Africa 2025: i club dovranno rilasciare i calciatori il 15 dicembre. La FIFA incoraggia le soluzioni bilaterali

Coppa d’Africa 2025: torneo in Marocco dal 21 dicembre: ridotto il periodo di rilascio, come per i Mondiali 2022

La FIFA e la CAF hanno stabilito che la data per il rilascio dei calciatori africani da parte dei club di appartenenza, in vista della Coppa d’Africa 2025 (in programma in Marocco dal 21 dicembre al 18 gennaio), è il 15 dicembre. Questa decisione mira a ridurre il periodo di indisponibilità dei giocatori, in linea con il principio adottato per i Mondiali 2022.

Tuttavia, FIFA e CAF incoraggiano le Federazioni e i club a tenere discussioni bilaterali per trovare soluzioni individuali adeguate. In caso di controversia, la FIFA medierà tra le parti, tenendo conto di fattori come il calendario delle partite e la partecipazione storica dei giocatori.

La 35ª edizione del torneo continentale vedrà la partecipazione di 24 nazionali e si disputerà in nove stadi.

