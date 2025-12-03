Bondo sceglie il Congo: pronto per la Coppa d’Africa. Segui gli aggiornamenti su tutti i rossoneri

Una svolta cruciale e delicata per la carriera di Warren Bondo. Il giovane centrocampista classe 2003, attualmente in prestito dal Milan alla Cremonese, ha preso una decisione importante riguardo la sua nazionale di appartenenza. Dopo aver vestito la maglia della Francia in tutte le selezioni giovanili (Les Bleus), Bondo ha optato per un dietrofrontin favore della Repubblica Democratica del Congo, il paese d’origine di entrambi i suoi genitori.

Dalla Francia ai Leopardi

Come riportato da RMC Sports, il talentuoso mediano di proprietà del Diavolo (il cui cartellino era stato valutato circa 10 milioni di euro più 2 di bonus) ha scelto di rappresentare i “Leopardi”, aprendo così un nuovo capitolo nella sua avventura internazionale.

Questa scelta lo proietterà immediatamente in sfide di grande prestigio. In primis, Bondo giocherà i play-off intercontinentali per l’accesso ai Mondiali 2026. Ma l’impegno più imminente è la prossima Coppa d’Africa, che prenderà il via il 21 dicembre: il CT Sebastien Desabre ha già inserito il centrocampista nella pre-convocazione, un segnale di grande fiducia nelle sue qualità.

La Rinascita alla Cremonese: Ritorno al Milan in Vista?

Dopo un primo anno in sordina a Milano, dove il centrocampista rossonero ha faticato a trovare spazio nella rosa del Milan (ora guidato dall’esperto tecnico Massimiliano Allegri e con Igli Tare come nuovo DS), l’esperienza in prestito alla Cremonese di Nicola si sta rivelando fondamentale per la sua crescita professionale.

Il numero 38 dei grigiorossi ha saputo conquistarsi la fiducia della società e dell’allenatore grazie alle sue ottime prestazioni. Bondo ha già collezionato 11 presenze in campionato, totalizzando 881 minuti di gioco complessivi, dati che attestano il suo ruolo sempre più centrale nella squadra.

Il suo futuro rimane ora un punto interrogativo: se tornerà alla base nel club meneghino, se il prestito verrà rinnovato o se la società deciderà per una cessione a titolo definitivo. Le sue performance internazionali con la Repubblica Democratica del Congo influenzeranno sicuramente la decisione del Milan.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.