Convocati Torino per il Milan: assenza pesante per Baroni. L’elenco completo

Convocati Torino per il Milan: Marco Baroni deve rinunciare a Simeone per la sfida di questa sera. Di seguito l’elenco completo

Le carte sono scoperte in casa granata a poche ore dal fischio d’inizio del posticipo tra Torino e Milan. Marco Baroni ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la delicata sfida contro il Milan, e non mancano le notizie rilevanti per l’assetto tattico della squadra. Spicca su tutte l’assenza pesante di Giovanni Simeone: il Cholito non sarà della partita, privando il tecnico di un’alternativa di grande esperienza e carisma nel reparto offensivo in una gara che si preannuncia molto fisica.

Senza l’argentino, il peso dell’attacco ricadrà inevitabilmente sulle spalle del capitano Duvan Zapata e dello scozzese Che Adams, con le frecce Ngonge e Aboukhlal pronte a subentrare per spaccare la partita. A centrocampo, confermata la presenza dei “giganti” Casadei e Tameze, chiamati a fare legna contro la mediana rossonera, mentre la qualità passerà dai piedi di Vlasic e Asllani. In difesa, davanti a Israel, toccherà a Maripan e Coco guidare la resistenza per cercare punti salvezza vitali contro la corazzata di Allegri.

Convocati Torino per il Milan

Di seguito l’elenco completo dei giocatori a disposizione:

PORTIERI Israel, Paleari, Popa

DIFENSORI Biraghi, Coco, Dembele, Lazaro, Maripan, Masina, Nkounkou, Pedersen

CENTROCAMPISTI Anjorin, Asllani, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Tameze, Vlasic

ATTACCANTI Aboukhlal, Adams, Ngonge, Njie, Zapata