Convovazioni Svezia per i play off Mondiali: c’è Ibrahimovic

La Svezia ha diramato la lista dei convocati per i play off Mondiali. Ecco le scelte del ct Janne Andersson, c’è Ibrahimovic

Janne Andersson, ct della Svezia, ha diramato la lista dei convocati per i playoff per la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar. La nazionale svedese affronterà, in semifinale, la Repubblica Ceca e il commissario tecnico Andersson ha deciso di convocare anche Zlatan Ibrahimovic per provare a qualificarsi per la fase a finale del Mondiale.

Ricordiamo che l’attaccante del Milan è squalificato per la semifinale a causa di un’ammonizione rimediata nel finale della gara contro la Spagna. Eventualmente potrebbe giocare solo la possibile finale contro la Polonia

Ecco la lista completa:

🇸🇪TRUPPEN🇸🇪

Här är herrlandslags-truppen som ska spela i VM-playoffet! 🙌🔥 Är ni taggade på avgörandet!? 😃🔥 pic.twitter.com/Ls8Mq1BeEE — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 16, 2022

Linde, Nordfeldt, Olsen, Augustinsson, Danielson, Sundgren, Krafth, Nilsson, Lindelof, M.Olsson, Helander, Starfelt, Karlstrom, Claesson, Ekdal, Forsberg, Isak, Kulusevski, Karlsson, K.Olsson, Elanga, Hrgota, Svanberg, Quaison, Ibrahimovic