Convocati Italia Under 19 per l’Europeo: ci sono Nasti e Desplanches

Convocati Italia Under 19 per l’Europeo: presenti Marco Nasti e Seba Desplanches per la fase finale che vedrà protagonisti gli Azzurrini

Al via l’Europeo Under 19 per l’Italia di Nunziata. Sono due i rossoneri presenti, Marco Nasti e Sebastiano Desplanches. Protagonisti dunque anche i giovani del Milan. Figureranno anche Andrei Coubis con la Romania e Marko Lazetic con la Serbia. Ecco la lista completa dei convocati azzurri.

PORTIERI: Sebastiano Desplanches (Milan), Gioele Zacchi (Sassuolo).

DIFENSORI: Mattia Zanotti (Inter), Riccardo Turricchia (Juventus), Diego Coppola (Hellas Verona), Giorgio Scalvini (Atalanta), Alessandro Fontanarosa (Inter), Gabriele Mulazzi (Juventus), Daniele Ghilardi (Hellas Verona).

CENTROCAMPISTI: Samuel Giovane (Atalanta), Cesare Casadei (Inter), Fabio Miretti (Juventus), Filippo Terracciano (Hellas Verona), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli).

ATTACCANTI: Wilfried Gnonto (Zurigo), Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Napoli), Tommaso Baldanzi (Empoli), Marco Nasti (Milan).