News
Convocati Como per il Milan: le scelte di Fabregas. L’elenco completo
Convocati Como per il Milan: Cesc Fabregas ha diramato la lista dei calciatori a disposizione per la sfida di domani contro i rossoneri
Il Como si presenta alla Scala del Calcio per il recupero della 24ª giornata di Serie A Enilive contro il Milan di Allegri. Cesc Fàbregas ha diramato la lista ufficiale dei 23 giocatori che cercheranno l’impresa contro la corazzata rossonera. Spicca l’assenza per squalifica di Alvaro Morata, che salta il ritorno da ex dopo il rosso rimediato contro la Fiorentina, mentre tornano regolarmente a disposizione Diao e Goldaniga.
LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan
Di seguito i convocati del Como:
- Portieri: 1 Butez Jean, 21 Tornqvist Noel, 22 Vigorito Mauro, 44 Cavlina Nikola.
- Difensori: 2 Kempf Marc, 3 Valle Alex, 14 Ramon Jacobo, 18 Moreno Alberto, 28 Smolcic Ivan, 31 Vojvoda Mërgim, 34 Diego Carlos, 77 Van Der Brempt Ignace.
- Centrocampisti: 6 Caqueret Maxence, 8 Roberto Sergi, 10 Paz Nicolas, 20 Baturina Martin, 23 Perrone Maximo, 33 Da Cunha Lucas.
- Attaccanti: 11 Douvikas Tasos, 15 Lahdo Adrian, 17 Rodriguez Jesus, 19 Kuhn Nicolas, 42 Addai Jayden.
Le scelte di Cesc
Senza Morata, il peso dell’attacco sarà tutto sulle spalle di Douvikas, supportato dalla qualità di Nico Paz e Baturina. Fàbregas ritrova solidità difensiva con i rientri in gruppo, fondamentale per arginare la fisicità di Loftus-Cheek e la velocità di Leão.
Ultimissime Milan
Video
Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA
Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...