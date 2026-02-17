Connect with us

News

Convocati Como per il Milan: le scelte di Fabregas. L’elenco completo

Published

2 minuti ago

on

By

Fabregas

Convocati Como per il Milan: Cesc Fabregas ha diramato la lista dei calciatori a disposizione per la sfida di domani contro i rossoneri

Il Como si presenta alla Scala del Calcio per il recupero della 24ª giornata di Serie A Enilive contro il Milan di Allegri. Cesc Fàbregas ha diramato la lista ufficiale dei 23 giocatori che cercheranno l’impresa contro la corazzata rossonera. Spicca l’assenza per squalifica di Alvaro Morata, che salta il ritorno da ex dopo il rosso rimediato contro la Fiorentina, mentre tornano regolarmente a disposizione Diao e Goldaniga.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Di seguito i convocati del Como:

  • Portieri: 1 Butez Jean, 21 Tornqvist Noel, 22 Vigorito Mauro, 44 Cavlina Nikola.
  • Difensori: 2 Kempf Marc, 3 Valle Alex, 14 Ramon Jacobo, 18 Moreno Alberto, 28 Smolcic Ivan, 31 Vojvoda Mërgim, 34 Diego Carlos, 77 Van Der Brempt Ignace.
  • Centrocampisti: 6 Caqueret Maxence, 8 Roberto Sergi, 10 Paz Nicolas, 20 Baturina Martin, 23 Perrone Maximo, 33 Da Cunha Lucas.
  • Attaccanti: 11 Douvikas Tasos, 15 Lahdo Adrian, 17 Rodriguez Jesus, 19 Kuhn Nicolas, 42 Addai Jayden.

Le scelte di Cesc

Senza Morata, il peso dell’attacco sarà tutto sulle spalle di Douvikas, supportato dalla qualità di Nico Paz e Baturina. Fàbregas ritrova solidità difensiva con i rientri in gruppo, fondamentale per arginare la fisicità di Loftus-Cheek e la velocità di Leão.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan8 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: Dalla Germania arriva un’occasione per l’attacco rossonero

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Donati Donati
Esclusive5 giorni ago Alberto petrosilli

Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA

Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×