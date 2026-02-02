News
Convocati Bologna per il Milan: tegola per Italiano, titolarissimo out. C’è Joao Mario. L’elenco completo
Convocati Bologna, di seguito la lista dei calciatori a disposizione per la sfida di domani contro il Milan: out De Silvestri
In attesa del posticipo di domani sera al Dall’Ara (ore 20.45), Vincenzo Italiano ha ufficializzato la lista dei convocati per affrontare il Milan. Tra volti nuovi e assenze dell’ultima ora, i rossoblù si preparano a un match d’alta quota per chiudere la 23ª giornata.
Convocati Bologna per il Milan: out De Silvestri
Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione di Italiano:
- Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.
- Difensori: Casale, Heggem, Helland, Lykogiannis, Joao Mario (appena arrivato dalla Juventus), Miranda, Vitik, Zortea.
- Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
- Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Rowe, Orsolini, Odgaard, Dominguez.
L’assenza: De Silvestri non ce la fa
La notizia dell’ultimo minuto riguarda il forfait di un senatore dello spogliatoio bolognese. Lorenzo De Silvestri non è stato inserito nella lista dei convocati e non sarà della partita contro i rossoneri.
«OUT DE SILVESTRI: Il difensore è stato fermato da una colica addominale improvvisa che gli impedirà di scendere in campo domani sera.»
Le Scelte di Italiano
Senza De Silvestri e con lo squalificato Skorupski (sostituito da Ravaglia), Italiano potrebbe lanciare subito il neo-acquisto Joao Mario in difesa, mentre in attacco il ballottaggio è aperto tra Castro e Dallinga, con il primo favorito per una maglia da titolare.