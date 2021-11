Convocati Belgio: la scelta di Martinez su Saelemaekers. La lista

Con un comunicato ufficiale, sono stati resi noti i nomi dei convocati di Roberto Martinez per il Belgio. Chiamato il rossonero Alexis Saelemaekers e altri tre italiani. Ecco la lista.

2️⃣9️⃣ Devils to qualify for the #WorldCup. 💥 #DEVILTIME pic.twitter.com/TqMGzorOpq

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 5, 2021