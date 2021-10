Il CT del Belgio Martinez: «Saelemaekers nel Milan è perfetto»

Martinez, CT del Belgio, ha elogiato Alexis Saelemaekers per l’esponenziale crescita avuta da quando gioca nel Milan

Roberto Martinez, CT del Belgio, al termine della gara persa contro l’Italia in Nations League ha elogiato Alexis Saelemaekers, esterno del Milan. Ecco le sue parole:

«Noi abbiamo guardato con attenzione la sua evoluzione, ha mostrato ottimi segnali fin dall’Under 21 ma il grande cambiamento è scattato col suo modo di giocare con la maglia del Milan. Alexis è pronto, più è importante l’occasione più risponde presente. È andato nel club perfetto, il Milan è in costante crescita e lui ha risposto alla grande in rossonero. Sarà molto importante per il futuro della nazionale belga. “È cresciuto tantissimo negli ultimi mesi, s’è trasformato rispetto al giocatore visto nell’Anderlecht».