Saelemaekers si conferma: centrato un traguardo contro la Roma. Il dato

Alexis Saelemaekers si riconferma un tassello importante per la squadra di Stefano Pioli. Il belga ha centrato un traguardo importante

Un’altra importante conferma per Alexis Saelemaekers in rossonero. L’esterno belga, nel match all’Olimpico contro la Roma, ha raggiunto le 50 partite disputate con la maglia del Milan in tutte le competizioni.

Arrivato in rossonero quasi in sordina, Saelemaekers ha scalato le gerarchie di Pioli, diventando un tassello importante della squadra che ora condivide la vetta della Serie A con il Napoli.