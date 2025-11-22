Conte a Sky: «Sono un uomo trasparente, senza maschere. A centrocampo corti a causa di quell’assenza»

Conte, allenatore del Napoli, ha commentato la vittoria ottenuta questa sera contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha commentato a Sky Sport la vittoria per 3-1 contro l’Atalanta, evidenziando la soddisfazione per la prestazione e le difficoltà numeriche a centrocampo.

Emergenza Centrocampo: «Siamo Rimasti Veramente In Pochi»

Il tecnico pugliese ha espresso grande preoccupazione per il reparto mediano, reso critico dall’ultimo infortunio:

«Il vero problema è che l’ultima tegola di Anguissa che ci è caduta addosso mi ha portato a fare delle riflessioni, proprio a livello oggettivo perché a centrocampo siamo rimasti veramente in pochi. Elmas è un jolly, ma con noi sta facendo tutto e bene. I centrocampisti di ruolo sono Lobotka e McTominay, più un ragazzo di grande prospettiva come Vergara che è più un centrocampista offensivo, o trequartista tra le linee».

Miglior Primo Tempo Stagionale E Conferme

Conte si è detto estremamente soddisfatto per la vittoria, ottenuta grazie a un ritmo altissimo nel primo tempo:

«Siamo soddisfatti per la vittoria e per come è stata ottenuta, con un primo tempo giocato su ritmi molto alti. Potevamo gestire un po’ meglio la palla nel secondo tempo ma ci sta perché abbiamo vinto contro una squadra molto forte. Stasera c’è stata grande energia ed elettricità al Maradona».

Riguardo alle polemiche e alle chiacchiere esterne, Conte ha ribadito la sua trasparenza nel rapporto con i calciatori:

«Questi sono aspetti dei quali si preoccupa di più chi è all’esterno e non conosce la realtà dei fatti, il rapporto molto forte che ho con i miei giocatori: cerchiamo sempre di dirci la verità, io sono un uomo molto trasparente, come mi vedete: sono senza maschere, a tanti non piace ma a me hanno insegnato l’onestà e a intervenire quando devi farlo. I media è giusto che parlino, noi dobbiamo continuare a lavorare».

