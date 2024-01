Conte Milan, è lui l’unico nome per il futuro: vuole tornare a Milano! ULTIME

Conte Milan, è lui l’unico nome per il futuro: vuole tornare a Milano! Le ULTIME sul post Pioli

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello si è espresso su quello che potrebbe essere il prossimo allenatore del Milan vedendo in Conte il profilo in pole per sostituire Pioli.

PAROLE – «Il Milan deve chiudere un ciclo, che è stato bellissimo. Pioli ha vinto uno Scudetto, ti ha fatto una semifinale di Champions League, ha raggiunto degli obiettivi. Era un traghettatore, si è dimostrato un vincente. Applausi a Stefano Pioli. I cicli nel calcio finiscono, soprattutto per gli allenatori. Pioli ha dato il 200%. De Zerbi? Troppo tardi. Thiago Motta mi lascia qualche dubbio. Vuole tornare a Milano? Sì. Si è pentito di aver lasciato l’Inter? Probabilmente sì, ma Conte abita a Torino e ormai ha fatto una scelta di vita. Oggi aprirebbe le porte al Milan. Inter e Juventus, nonostante tutti i problemi politici ed economici che hanno avuto, hanno una mentalità vincente. Inzaghi si è dimostrato un grande vincente e Allegri può piacere o meno ma è un vincente. E quest’anno si giocano lo scudetto. Il Milan ci deve provare con Conte».