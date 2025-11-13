Connect with us

Conte, prosegue il momento no! Tegola per il salentino, si ferma un altro titolarissimo: stop lunghissimo

Moldavia Italia 0-0 LIVE: Azzurri in pressing, Cambiaso molto vicino alla rete del vantaggio

Milan Virtus Entella: i precedenti parlano chiaro. Allegri testa i calciatori infortunati in vista del derby

Età media Milan, la statistica sulla squadra di Massimiliano Allegri non passa inosservata: Il dato

Nuovo San Siro, finanziamento da 354 milioni di euro: Goldman Sachs e JP Morgan tra i partner bancari per l'acquisto e la ristrutturazione. Il dettaglio

5 minuti ago

Conte

Conte, il momento no del tecnico del Napoli non accenna a placarsi: grave infortunio per Anguissa e stop di almeno tre mesi

Pessime notizie per il Napoli, che perde Frank Zambo Anguissa per un lungo periodo. Il centrocampista si è infortunato durante un allenamento con la Nazionale del Camerun, in vista della sfida contro il Marocco.

Tornato a Napoli ieri sera, il calciatore si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital di Castel Volturno che hanno confermato la gravità del problema.

Il referto parla di una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

I Tempi Di Recupero

Per un infortunio di questa entità, i tempi di recupero per il calciatore azzurro sono stimati tra i due e i tre mesi prima di poter rientrare in campo. Un’assenza pesante per il Napoli di Conte e per il suo centrocampo in una fase cruciale della stagione.

