Conte, prosegue il momento no! Tegola per il salentino, si ferma un altro titolarissimo: stop lunghissimo

Conte, il momento no del tecnico del Napoli non accenna a placarsi: grave infortunio per Anguissa e stop di almeno tre mesi

Pessime notizie per il Napoli, che perde Frank Zambo Anguissa per un lungo periodo. Il centrocampista si è infortunato durante un allenamento con la Nazionale del Camerun, in vista della sfida contro il Marocco.

Tornato a Napoli ieri sera, il calciatore si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital di Castel Volturno che hanno confermato la gravità del problema.

Il referto parla di una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

I Tempi Di Recupero

Per un infortunio di questa entità, i tempi di recupero per il calciatore azzurro sono stimati tra i due e i tre mesi prima di poter rientrare in campo. Un’assenza pesante per il Napoli di Conte e per il suo centrocampo in una fase cruciale della stagione.