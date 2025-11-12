Conte assente all’allenamento odierno, il Napoli spiega il tutto con una nota ufficiale: tutti i dettagli e le ultimissime

La sosta per le Nazionali porta un cambio temporaneo alla guida tecnica del Napoli. Nella giornata di mercoledì 12 novembre, il club partenopeo ha svolto la consueta seduta di allenamento al Training Center senza la presenza dell’allenatore Antonio Conte. A dirigere il lavoro in campo è stato il vice, Cristian Stellini, affiancato dal resto dello staff tecnico.

Questa assenza è stata già programmata e concordata da tempo con la società. Il tecnico ha scelto di approfittare della pausa per le Nazionali per staccare dal lavoro quotidiano, una decisione già adottata da Conte in passato in circostanze analoghe.

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti con una seduta pomeridiana. Il comunicato ufficiale del club ha specificato l’attività svolta: «Gli azzurri sono stati impegnati in una fase di attivazione e a seguire lavoro tecnico-tattico». Il lavoro è stato quindi focalizzato sul mantenimento della condizione fisica e sull’approfondimento di schemi e movimenti.

L’assenza di Conte durerà fino all’inizio della prossima settimana. Il club ha confermato la data di rientro del tecnico salentino: «Mister Antonio Conte, come già programmato e concordato da tempo con il club, rientrerà al SSC Napoli Training Center lunedì 17 novembre». Fino a quel momento, la gestione della preparazione sarà totalmente nelle mani di Stellini, che avrà il compito di mantenere alta la concentrazione del gruppo rimasto in città, in attesa della ripresa del campionato.