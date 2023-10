Conte dice no, De Laurentiis continua con Garcia: con il Milan sarà tutto decisivo!

Conte dice no, De Laurentiis con Garcia: con il Milan sarà decisivo! La panchina del Napoli è un problema e Garcia rischia

Dopo il no incassato da Antonio Conte, con un chiaro messaggio social sulle voci, a Aurelio De Laurentiis non rimane che dare fiducia allo sfiduciato Garcia.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è una fiducia a tempo: ADL vuole vedere dei cambiamenti nelle prossime tre partite tra Verona e Milan in campionato e l’Union in Champions.